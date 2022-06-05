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جديد المحليات > قطار الرياض يحقق في حادثِ سقوط غطاء خراساني على مركبة
05/06/2022   4:26 م

قطار الرياض يحقق في حادثِ سقوط غطاء خراساني على مركبة

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أصدر مشروع قطار الرياض بيانًا بخصوص سقوط غطاء خراساني من أحد الجسور الواقعة على المسار الثاني محور طريق الملك عبدالله، على إحدى المركبات، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات- لبعض ركاب المركبة، تم نقلهم للمستشفى على إثرها لتلقي العلاج اللازم، معبراً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أنه تم مباشرةً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الموقع بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الجزائية حسب الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.

وكانت مواطنة قد صرحت لـ”أخبار 24″ بتفاصيل إصابة شقيقتها وطفل وخادمة بإصابات متفرقة إثر سقوط قطعة إسمنتية من جسر تابع لمشروع قطار الرياض بشكل مفاجئ على مركبتهم في طريق الملك عبدالله.

قطار الرياض يحقق في حادثِ سقوط غطاء خراساني على مركبة

جديد المحليات
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