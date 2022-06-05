بيع مجسمات لفنانين سعوديين بقيمة 200 ألف ريال في اليوم الأول لمعرض بساط الريح

قدم 28 فناناً وفنانة سعوديين 32 مجسماً لأعمالهم الفنية التي تبناها مشروع (أنا جزء) المشروع الفني والإنساني التابع للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، وذلك في معرض بساط الريح والذي يقام ضمن فعاليات موسم جدة.
وأكدت لين الشريف (ممثلة أنا جزء في معرض بساط الريح) لـ”أخبار24″، أن المجسمات التي شهدت الأعمال الفنية من الفنانيين مصنوعة من مادة الفايبر جلاس، وكل فنان وضع فكرته وبصمته عليها تخليداً لإبداعه.
وأضافت، أن المجسمات الفنية عُرضت للبيع ضمن معرض بساط الريح، ويذهب ريعها للخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية للمرضى المحتاجين.
وأكدت الشريف أن سعر المجسم الواحد يبلغ ٢٥ ألف ريال، وتم بيع ٨ مجسمات من اليوم الأول للمعرض، مشيرة إلى أن التفاعل والإقبال على شراء تلك المجسمات الفنية عالٍ جدًا.
وفق “أخبار 24”.