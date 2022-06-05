انطلقت اليوم (الأحد)، الاختبارات الوطنية (نافس)، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم.
وتغطي (نافس)، جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة، على عينة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة.
وتطبق الاختبارات للمرة الأولى بهذه الآلية في المملكة، لقياس ورفع جودة التعليم، وتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وستنفذ الاختبارات، وفقًا للمعايير العالمية، قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي).
وستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 – 8 /6 / 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 – 14 / 6 / 2022م.
وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور. وفق “أخبار 24”.
وتهدف (نافس) إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم من خلال نتائج هذه الاختبارات إصدار تقارير عن الأداء التعليمي وتوظيف هذه التقارير في تقويم مدارس التعليم العام، وكذلك التعرف على ترتيبها ومستواها في مؤشر ترتيب، إلى جانب معرفة تأثير استراتيجيات التعليم والتعلّم وعمليّات التقويم.
تحقيقاً للمستهدفات الوطنية؛ طلبة #تعليم_الرياض يؤدون اليوم #الاختبارات_الوطنية_نافس بكل جدية والتزام . pic.twitter.com/8RhrC4uA1P
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) June 5, 2022
انطلقت اليوم #الاختبارات_الوطنية_نافس لطلبة #تعليم_جده، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع #وزارة_التعليم؛ لتحقيق مؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية والمستهدفات الوطنية. pic.twitter.com/Qdm043C4tR
— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) June 5, 2022