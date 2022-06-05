“أرامكو” تعلن انتهاء النزاع مع ورثة “القرقني” بعد رفض المحكمة العليا الأمريكية الاستئناف المقدم منهم

أعلنت شركة أرامكو السعودية أن المحكمة العليا الأمريكية قضت برفض الاستئناف المقدم من ورثة خالد القرقني بشأن نزاعهم مع أرامكو.
وأوضحت الشركة أن الحكم الصادر بتاريخ 31 مايو المنصرم، جاء بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الأمريكية الخامسة لصالح أرامكو، وذلك بتاريخ 2 ديسمبر 2021.
وأكدت أنه بحكم المحكمة العليا يعتبر الحدث قد انتهى، حيث إن الحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أصبح غير قابل للاستئناف. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن النزاع بين أرامكو وورثة “القرقني” يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).