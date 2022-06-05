مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة والتعافي وانخفاض الوفيات

سجل المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى الإصابات وحالات التعافي والحالات الحرجة، في حين تراجعت حالات الوفاة.
وطبقاً لبيانات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 652 إصابة جديدة بكورونا، بزيادة قدرها 87 حالة عن يوم أمس، في استمرار لمعدلات الإصابة المرتفعة التي يتم تسجيلها منذ الثامن من مايو الماضي.
كما ارتفع عدد حالات الشفاء، بتعافي 578 شخصاً، لكنه بقي أقل من الإصابات الجديدة المسجلة بالفيروس. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 754956 من أصل 7718302 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل انخفض أعداد المتوفين نتيجة الجائحة، بتسجيل حالة وفاة واحدة، وهو ثلث العدد المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9156، وبذلك تبقى حالات الوفاة عند ذات المعدلات المستقرة منذ مطلع أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.
وارتفع عدد الحالات الحرجة، بدخول 5 حالات العناية المركزة، لكنه أقل بحالتين من العدد المسجل يوم أمس. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 93 حالة.