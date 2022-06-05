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جديد المحليات > “الحبوب” ترسي الدفعة الأولى من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج
05/06/2022   4:34 م

“الحبوب” ترسي الدفعة الأولى من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.

وفازت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) بتوريد كمية (240( ألف طن، موزعة على (4) بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة (أغسطس– أكتوبر 2022م)، وسيتم ترسية الدفعات التالية خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو القادم.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الأولى من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج والتي تعادل 20% من إجمالي الكمية المخصصة للمستثمرين في الخارج أي بنحو (700) ألف طن. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.

ودعت “الحبوب” المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسة في المناقصات المخصصة لهذه المبادرة.

“الحبوب” ترسي الدفعة الأولى من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج

جديد المحليات
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