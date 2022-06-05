توقيع مذكرة تفاهم لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية في المملكة

وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم عبر الاتصال المرئي، مع شركة تيرموبيليتي السعودية لتقنية المعلومات “TIER”، بهدف تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لنشاط الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية في المملكة.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، ومن جانب الشركة مدير عام منطقة الشرق الأوسط السيد أمير ميلاد.
وسيعمل الطرفان على تجارب الدراجات والسكوترات الكهربائية في المملكة، وجمع البيانات والإحصائيات الناتجة عن التجارب، وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالنشاط.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة ستسهم في تبني التقنية المستقبلية والحديثة بمجالات النقل، وستتيح للجهتين تبادل الدراسات العلمية والخبرات العملية وعقد ورش العمل المتعلقة بنشاط الدراجات والسكوترات الكهربائية، والعمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، والتعاون في مجال التنقل الجديد والذكي، سعيًا إلى تحقيق النتائج والأهداف المرجوة لهذه الشراكة.
وفق “أخبار 24”.