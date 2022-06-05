“النقل” تعلن السماح للمراسي التجارية بإصدار تصاريح إبحار اليخوت

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم (الأحد)، السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت من خلال بعض المراسي التجارية.
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، لدعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت.
وسيتم تطبيق المبادرة كمرحلة أولى مع بعض المراسي التجارية. وجاء ذلك خلال ورشة عمل لاستعراض تجربة تصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية، وذلك بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.
وأكدت الهيئة أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية سينعكس على تشجيع وتحفيز هذا القطاع، وفرص النمو والتوسع في صناعة السياحة البحرية باليخوت السياحية، نظراً للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية.
وفق “أخبار 24”.