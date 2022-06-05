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جديد المحليات > “الجوازات” تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري خلال شهر شوال لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
05/06/2022   7:17 م

“الجوازات” تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري خلال شهر شوال لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (10786) قرارًا إداريًا خلال شهر شوال بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضحت أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مؤكدةً على أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم

ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) في بقية مناطق المملكة.

"الجوازات" تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري خلال شهر شوال لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري خلال شهر شوال لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

جديد المحليات
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