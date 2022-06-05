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جديد المحليات > “السوق المالية” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
05/06/2022   7:18 م

“السوق المالية” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

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أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد)، بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام إلى الدفعة الـ 10 من برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين، ويستمر التقديم حتى 5 يوليو 2022م.

ويدعم البرنامج المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية وإجراء الاختبارات ذات العلاقة، وتتمثل المسارات التدريبية بالبرنامج: “المالية، والقانون، والمحاسبة، والإدارة، والتقنية، والرقمنة”.

وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية، عبدالله شيبة الحمد، أن الهيئة أهلت 309 رجال ونساء منذ إطلاق البرنامج لأول مرة، حيث تم تعيين أغلبهم وتقلد عدد منهم وظائف إشرافية في مرحلة لاحقة من مسارهم المهني.

وتحرص الهيئة من خلال التطبيق العملي لدورها التشريعي والرقابي، على استقطاب الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل لمدة 12 شهراً. وفق “أخبار 24”.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات، في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

“السوق المالية” تبدأ استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

جديد المحليات
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