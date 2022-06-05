نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مطار جدة يستقبل أول رحلة لحجاج الخارج قادمة من بنجلاديش
05/06/2022   7:17 م

مطار جدة يستقبل أول رحلة لحجاج الخارج قادمة من بنجلاديش

+ = -
664

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أول وفود الحجاج من خارج المملكة، باستقبال 405 حجاج من بنجلاديش، وذلك بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

وأوضح نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل منذ شهور على حشد كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله.

وأشار إلى أن استقبال الحجاج كان ضمن مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد على جاهزية الوزارة لإنهاء جميع الإجراءات للحجاج بسهولة ويسر بدءًا من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والحالة الصحية، والإعاشة، وغيرها.

ووصلت أولى طلائع الحجاج هذه العام، أمس (السبت)، عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قادمة من جاكرتا.

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يستقبل أول رحلة للحجاج القادمين من جمهورية بنغلاديش

وفق “أخبار 24”.

مطار جدة يستقبل أول رحلة لحجاج الخارج قادمة من بنجلاديش

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213511.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.