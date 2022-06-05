مطار جدة يستقبل أول رحلة لحجاج الخارج قادمة من بنجلاديش

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أول وفود الحجاج من خارج المملكة، باستقبال 405 حجاج من بنجلاديش، وذلك بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.
وأوضح نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل منذ شهور على حشد كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله.
وأشار إلى أن استقبال الحجاج كان ضمن مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد على جاهزية الوزارة لإنهاء جميع الإجراءات للحجاج بسهولة ويسر بدءًا من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والحالة الصحية، والإعاشة، وغيرها.
ووصلت أولى طلائع الحجاج هذه العام، أمس (السبت)، عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قادمة من جاكرتا.
وفق “أخبار 24”.