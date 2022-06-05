تخدم أكثر من 100 مليون مستخدم .. إطلاق أول سحابة تجارية فائقة السعة في المملكة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة السحابية العامة لتقنية المعلومات طلال البكر خلال حفل إطلاق خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية”SCCC” بالتعاون مع منظومة على بابا كلود، أن العاصمة الرياض تضم مركزين عالميين للبيانات لخدمة آلاف الجهات الحكومية وملايين المستخدمين.
وأوضح أن هذين المركزين تم تصميمهما على أعلى المعايير العالمية وبطاقة استيعابية تخدم أكثر من 50 ألف جهة حكومية، وأكثر من 100 مليون مستخدم، و31 خدمة جاهزة لتلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن الكثير من القطاعات سوف تستفيد من الخدمات المقدمة.
وحول الذكاء الاصطناعي، أكد “البكر” أن المملكة يوجد بها منصات يمكنها تحليل البيانات بسرعة كبيرة جداً، إضافة إلى أنظمة آلة التعلم للمساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، مبيناً أن المملكة تقدم الدعم الكافي لمنصات البرمجة لابتكار تطبيقات جديدة.
ونوه إلى أن منظومة علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية وعددا من الشركات ستقدم خدمات كثيرة للعديد من القطاعات منها التعليم والصحة، والإعلام والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، موضحاً أن تلك الخدمات ستقدم تحت إشراف القانون التجاري السعودي بمعدل 100 %. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحوسبة السحابية فيصل الخميس، إن المملكة تحتفي اليوم بإطلاق أول سحابة تجارية فائقة السعة لخدمة الوطن، مبيناً أن المملكة التي تعد صاحبة الاقتصاد الأقوى في المنطقة تشهد تحولاً متسارعاً نحو المستقبل حيث يتم إطلاق مشروع جديد كل أسبوع.
يُشار إلى أن مجموعة STC أعلنت في وقت سابق عن تأسيس شركة متخصصة بالحوسبة السحابية في المملكة بمشاركة علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، وشركة eWTP Arabia Capital، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) لتقديم خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة.