“الخارجية” تطلق خدمة تسهيل إنهاء إجراءات تصديق الوثائق عبر مكاتب “سبل”

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع البريد السعودي “سبل”، اليوم (الأحد)، خدمة إنهاء إجراءات تصديق الوثائق عبر مكاتب البريد السعودي بمختلف مناطق المملكة.
وجاء ذلك بعد توقيع مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، الأستاذ عبدالهادي المنصوري، على اتفاقية إطلاق الخدمة مع رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي.
وتعمل الخدمة على استلام المعاملات من المستفيدين عن طريق فروع البريد المنتشرة في جميع مناطق المملكة، ثم إعادتها للمستفيدين بعد انتهاء الخدمة المقدمة من قبل وزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وفق “أخبار 24”.