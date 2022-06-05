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رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر يسقط أمام كولومبيا ودياً استعداداً لكأس العالم 2022
05/06/2022   11:15 م

بالفيديو والصور.. الأخضر يسقط أمام كولومبيا ودياً استعداداً لكأس العالم 2022

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خسر المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسجل لاعب المنتخب الكولومبي رافائيل بوري الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة (9) بعد كرة عرضية وصلته من زميله إدوارد أتويستا.

أحداث المباراة

أرسل لاعب المنتخب الكولومبي لويس سواريز كرة عرضية في الدقيقة (5) أبعدها الدفاع.

وسجل لاعب المنتخب الكولومبي رافائيل بوري الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة (9) بعد كرة عرضية وصلته من زميله إدوارد أتويستا.

وتصدى حارس مرمى الأخضر محمد العويس في الدقيقة (16) لرأسية لاعب المنتخب الكولومبي لويس سواريز.

وتصدى حارس الأخضر محمد العويس لتسديدة في الدقيقة (27) من لاعب المنتخب الكولومبي رافائيل بوري.

وتوقف الشوط الأول في الدقيقة (30) لالتقاط الأنفس وشرب المياه.

وتصدى حارس مرمى منتخب كولومبيا في الدقيقة (31) لتسديدة من لاعب المنتخب الوطني، فراس البريكان.

وأرسل لاعب المنتخب الوطني، عبدالله الحمدان في الدقيقة (41) كرة عرضية أبعدها دفاع المنتخب الكولومبي.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأخضر الدفع بالثنائي زياد الصحفي ومحمد كنو بدلا من  خالد الغنام وعبدالله عطيف. وفق “أخبار 24”.

 وحاول هتان باهبري استخدام سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67 لكن حارس كولومبيا تصدى للكرة ببراعة.

وأجرى مدرب الأخضر تبديلا ثالثا في الدقيقة 75 بدخول عبدالعزيز البيشي بدلا من زميله هتان باهبري.

الاخضر

الاخضر

الاخضر

الاخضر

بالفيديو والصور.. الأخضر يسقط أمام كولومبيا ودياً استعداداً لكأس العالم 2022

رياضة
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