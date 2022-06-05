بالفيديو.. الحمدان: في مثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة.. وجاهز لخدمة الوطن في أي مركز

علق لاعب المنتخب الوطني عبدالله الحمدان على الخسارة أمام كولومبيا، في إطار تحضيرات الأخضر لنهائيات كأس العالم 2022.
وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وقال الحمدان في تصريحات بعد المباراة: “بمثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة بل عن المستوى، ونأمل أننا استفدنا منها”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “من يوجد مع المنتخب يقدم كل ما لديه ليثبت نفسه، ومشاركتي في العديد من المراكز خبرات اكتسبها- وجاهز لخدمة الوطن في أي مركز وجاهز للعب في أي مكان”.
” مثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة بل عن المستوى، و نأمل أننا استفدنا منها”
عبدالله الحمدان – لاعب #منتخبنا_الوطني#السعودية_كولومبيا#SSC pic.twitter.com/g2wutImKeL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 5, 2022