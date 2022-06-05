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رياضة > بالفيديو.. الحمدان: في مثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة.. وجاهز لخدمة الوطن في أي مركز
05/06/2022   11:15 م

بالفيديو.. الحمدان: في مثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة.. وجاهز لخدمة الوطن في أي مركز

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علق لاعب المنتخب الوطني عبدالله الحمدان على الخسارة أمام كولومبيا، في إطار تحضيرات الأخضر لنهائيات كأس العالم 2022.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وقال الحمدان في تصريحات بعد المباراة: “بمثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة بل عن المستوى، ونأمل أننا استفدنا منها”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “من يوجد مع المنتخب يقدم كل ما لديه ليثبت نفسه، ومشاركتي في العديد من المراكز خبرات اكتسبها- وجاهز لخدمة الوطن في أي مركز وجاهز للعب في أي مكان”.

بالفيديو.. الحمدان: في مثل هذه المباريات لا نبحث عن النتيجة.. وجاهز لخدمة الوطن في أي مركز

رياضة
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