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رياضة > بالفيديو.. لاجامي: لم نقدم أداء جيداً بالشوط الأول.. وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل
05/06/2022   11:15 م

بالفيديو.. لاجامي: لم نقدم أداء جيداً بالشوط الأول.. وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل

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علق لاعب المنتخب الوطني علي لاجامي، على الخسارة أمام كولومبيا، مساء اليوم الأحد، في إطار تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وقال لاجامي في تصريحات بعد المباراة: “لم نقدم أداء جيد بالشوط الأول عكس الثاني، وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “طبيعي في المباريات يكون هناك تعب في الشوط الأول أو الثاني، لم نتأثر بعدم تواجد رينارد والموجودون مكانه لم يقصروا”.

بالفيديو.. لاجامي: لم نقدم أداء جيداً بالشوط الأول.. وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل

رياضة
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