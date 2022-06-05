بالفيديو.. لاجامي: لم نقدم أداء جيداً بالشوط الأول.. وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل

علق لاعب المنتخب الوطني علي لاجامي، على الخسارة أمام كولومبيا، مساء اليوم الأحد، في إطار تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022.
وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وقال لاجامي في تصريحات بعد المباراة: “لم نقدم أداء جيد بالشوط الأول عكس الثاني، وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “طبيعي في المباريات يكون هناك تعب في الشوط الأول أو الثاني، لم نتأثر بعدم تواجد رينارد والموجودون مكانه لم يقصروا”.
” لم نقدم أداء جيد بالشوط الأول عكس الثاني، وسنحت لنا العديد من الفرص لكن لم نسجل”
علي لاجامي – لاعب #منتخبنا_الوطني#السعودية_كولومبيا#SSC pic.twitter.com/dqxF094ooY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 5, 2022