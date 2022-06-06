صورة لوثيقة تاريخية لتعاون بين المملكة ومصر قبل نحو 80 عاماً في المجال الزراعي

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شرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة من وثيقة تاريخية لتعاون علمي بين المملكة ومصر قبل نحو 80 عاماً.
ونصت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى عام 1361 هـ، على وجود تعاون علمي بين البلدين فيما يخص بيانات الأمطار وهجرة الجراد.
وفق “أخبار 24”.
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