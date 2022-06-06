نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > صورة لوثيقة تاريخية لتعاون بين المملكة ومصر قبل نحو 80 عاماً في المجال الزراعي
06/06/2022   6:56 ص

صورة لوثيقة تاريخية لتعاون بين المملكة ومصر قبل نحو 80 عاماً في المجال الزراعي

+ = -
1236

شرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة من وثيقة تاريخية لتعاون علمي بين المملكة ومصر قبل نحو 80 عاماً.

ونصت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى عام 1361 هـ، على وجود تعاون علمي بين البلدين فيما يخص بيانات الأمطار وهجرة الجراد.

وثيقة

وفق “أخبار 24”.

صورة لوثيقة تاريخية لتعاون بين المملكة ومصر قبل نحو 80 عاماً في المجال الزراعي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213554.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.