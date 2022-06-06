طقس اليوم.. أجواء حارة بالشرقية والشمالية وسحب رعدية محتملة بمرتفعات جازان وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، هي: 45 درجة بمكة المكرمة والخرج، و44 درجة بالمدينة المنورة والرياض وبريدة، و46 درجة في الدمام، و37 درجة في جدة.