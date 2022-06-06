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جديد المحليات > نصائح تُساهم في خفض أضرار المركبات من مطبات الشوارع
06/06/2022   6:56 ص

نصائح تُساهم في خفض أضرار المركبات من مطبات الشوارع

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يواجه قائدو المركبات، معضلة يومية تتعلق بالمطبات التي توجد في الشوارع، وكيف يمكن تجاوزها بشكل آمن يمنع حدوث أي أضرار للسيارة.

وتتضمن مخاطر المطبات التي يتفاجأ بها السائقون على المركبات، الأضرار الجسيمة بأسفل السيارة، وكسراً في نظام التعليق وأنبوب العادم، إلى جانب عدد من الأضرار الأخرى البسيطة خاصة على مستوى لوحة القيادة أو المقاعد أو بطانة السقف.

ويمكن تجنب تلك الأضرار من خلال عبور المطب بسرعة لا تزيد على 10 كم في الساعة وبطريقة مستقيمة وسلسة، مع الانتباه والحذر لإشارات السير الموضوعة التي تنبه السائق من وجود المطبات.وفق “أخبار 24”.

فيما يتطلب من قائدي السيارات الرياضية المنخفضة والتي تكون باهظة الثمن، قيادتها في طرق محددة لغرض الرفاهية وليست للاستخدام اليومي؛ لتجنب تلك المشكلات والأضرار الجسيمة.

نصائح تُساهم في خفض أضرار المركبات من مطبات الشوارع

جديد المحليات
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