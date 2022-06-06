نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المياه الوطنية” توضح كيف يتصرف العميل في حال تجاوز حده الاستهلاكي
06/06/2022   6:56 ص

“المياه الوطنية” توضح كيف يتصرف العميل في حال تجاوز حده الاستهلاكي

+ = -
1353

أوضحت شركة المياه الوطنية، الخطوات التي يجب اتباعها من قبل العميل في حال وصول رسالة له بتجاوز الحد الاستهلاكي.

وبيّنت الشركة، أنه يجب على العميل التأكد من عدم وجود أي تسربات داخلية أو خارجية كونها قد تكون تسببت في ارتفاع الاستهلاك، وفي حال عدم وجود أي تسربات يمكن مراجعة استهلاك المنزل خلال الشهر.

ولفتت إلى أن هناك أموراً قد تؤثر على الاستهلاك مثل ري الحدائق وتعبئة المسابح بالإضافة إلى زيادة عدد الأفراد خلال فترة زيادة الاستهلاك، مبينةً أنه في حال التأكد من كل ذلك يجب على العميل مراجعة الحد الاستهلاكي فقد يكون غير مناسب له ويستطيع تغييره من خلال تطبيق “المياه الوطنية”. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية” توضح كيف يتصرف العميل في حال تجاوز حده الاستهلاكي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213558.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.