لتدريس المسرح والسينما والنحت.. “شؤون الجامعات” يعتمد إنشاء كلية للفنون في جامعة الملك سعود

اعتمد مجلس شؤون الجامعات، إنشاء كلية الفنون في جامعة الملك سعود، مع نقل قسم التربية الفنية إليها وتعديل مسمى القسم ليكون قسم التصميم.
وتضم الكلية أقسام الفنون الأدائية والذي يعنى بتدريس المسرح والسينما والموسيقى، وقسم الفنون البصرية والذي يتضمن الطباعة والرسم والنحت والخط العربي، إلى جانب قسم التصميم ويعنى بتدريس التصميم الجرافيكي الحركي والمنسوجات والأزياء وتصميم المجوهرات.
ورفع رئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، الشكر لوزير التعليم ومجلس شؤون الجامعات بعد صدور الموافقة على إنشاء كلية الفنون، مشيراً إلى أن ذلك يمثل نقلة نوعية بتدريس التخصصات الفنية التي تخدم الوطن، وتنمي الفرص الوظيفية، وتشجع على الإبداع والتميز. وفق “أخبار 24”.