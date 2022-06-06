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رياضة > بالصور.. وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة النخبة لدوري المدارس
06/06/2022   6:55 ص

بالصور.. وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة النخبة لدوري المدارس

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شهدت منافسات الأحد، من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، حضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإشرافية العليا لدوري المدارس رجاءالله السلمي.

وتُقام منافسات بطولة النخبة لدوري المدارس خلال الفترة من 4 إلى 13 يونيو على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة 32 فريقاً، خلال الفترة من 4 – 13 يونيو الجاري.

وتواجد عدد من كشافي أندية دوري المحترفين خلال منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، ولعل أبرز الأندية التي تواجد كشافون لها في فعاليات البطولة: الاتحاد، التعاون، الرائد والفيصلي.

وزير الرياضة

وزير الرياضة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة النخبة لدوري المدارس

رياضة
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