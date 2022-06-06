قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن المملكة تستهدف خلال العام الجاري تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج مقابل 4 ملايين زيارة في 2021.
وأوضح الخطيب وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، أنه من بين الـ 100 مليون سائح المستهدفين في 2030، ينتظر وصول 30 مليونا من الخارج فيما العدد الباقي سيشمل المسافرين من داخل المملكة.
وأضاف أن المستهدف يتضمن 30 مليون زيارة من الرحلات الدينية التي يقوم بها سكان المملكة والأجانب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تستعد المملكة الشهر المقبل لاستقبال مليون شخص لأداء فريضة الحج، بعد عامين شهدا تقليصا حادا في أعداد الحجاج على وقع تفشي وباء “كورونا”.
من جانب آخر، أكد وزير السياحة على هامش منتدى الاستثمار السعودي الإسباني، أن المملكة تسعى لجذب نحو 70 مليون زائر دولي ومحلي خلال هذا العام. وفق “أخبار 24”.