“كبار العلماء” و”شؤون الحرمين” تدينان التصريحات المسيئة للرسول الكريم

أبدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، إدانتهما واستنكارهما التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي من إساءة لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.
وأكدت هيئة كبار العلماء أن الله تعالى حفظ مقام محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: (إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِينَ)، مضيفة أن المسيء إليه مخذول.
ودعت الأمانة، المسلمين إلى التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام وما احتوت عليه رسالته الخالدة، من خير وبر ورحمة للناس أجمعين، مؤكدة أن القيام بذلك يعد أبلغ رد على من يحاول أن يسيء إلى جنابه عليه الصلاة والسلام.
من جهتها، استنكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمها واسم خطباء وأئمة وعلماء ومنسوبي الرئاسة، التصريحات والرسومات المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأشارت الرئاسة إلى أن مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان، وإن من قاموا بمثل هذا الفعل لم يقرأوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو خير من وطئ الثرى، ونور البشرية صلى الله عليه وسلم، والرحمة المهداة للعالمين.
وأكد البيان على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان ونشر السلام بين الجميع وعدم المساس برموز الدين الإسلامي . وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدث باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدة رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي.