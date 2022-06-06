نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مصدر: إنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية وتوزيع الموظفين على أمانات المناطق
06/06/2022   2:47 م

مصدر: إنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية وتوزيع الموظفين على أمانات المناطق

+ = -
937

كشف مصدر عن صدور توجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية للدورة الثالثة، وتوزيع الموظفين على أمانات المناطق.

وقال المصدر لـ”أخبار 24″ إن توجيها صدر من الوزارة إلى كافة الجهات المعنية بتسليم المباني المستأجرة لصالح المجالس البلدية، والبدء بإجراءات تسليمها وفقا لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وأضاف أن التوجيه جاء بناءً على خطاب مستشار وزير الشؤون البلدية والأمين العام للمجالس البلدية، والقاضي بإنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية للدورة الثالثة.

وأكد المصدر أنه سوف يتم توزيع الموظفين التابعين للمجلس البلدي وفقا لاحتياجات الأقسام في أمانات مناطق المملكة.

مصدر: إنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية وتوزيع الموظفين على أمانات المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213594.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.