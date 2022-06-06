مصدر: إنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية وتوزيع الموظفين على أمانات المناطق

كشف مصدر عن صدور توجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية للدورة الثالثة، وتوزيع الموظفين على أمانات المناطق.
وقال المصدر لـ”أخبار 24″ إن توجيها صدر من الوزارة إلى كافة الجهات المعنية بتسليم المباني المستأجرة لصالح المجالس البلدية، والبدء بإجراءات تسليمها وفقا لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وأضاف أن التوجيه جاء بناءً على خطاب مستشار وزير الشؤون البلدية والأمين العام للمجالس البلدية، والقاضي بإنهاء تمديد أعمال المجالس البلدية للدورة الثالثة.
وأكد المصدر أنه سوف يتم توزيع الموظفين التابعين للمجلس البلدي وفقا لاحتياجات الأقسام في أمانات مناطق المملكة.