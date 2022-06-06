أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ نحو 49.8 مليون ريال، لصافي كمية 30.6 ألف طن، وذلك لعدد 134 مزارعاً.
يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغ 163.3 ألف طن لعدد 833 مزارعاً.
وأشارت إلى أن القصيم تصدرت قائمة الموردين بكمية تجاوزت 11 ألف طن، ثم وادي الدواسر بـ 5 آلاف طن، وحلت الخرج ثالثًا بـ 4.3 ألف طن والرياض 3.5 ألف طن. وفق “أخبار 24”.