إصدار 800 ألف تأشيرة عمل واسترداد 444 مليوناً مستحقات عمالية في 2021

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أصدرت خلال العام 2021 أكثر من 800 ألف تأشيرة لاستقدام العمالة.
ولفتت إلى أن العام الماضي شهد دخول 6.6 ألف من العمالة المنزلية وخروج 6.4 ألف خلال 2012
وأوضحت أن إجمالي دعاوى النزاعات عبر منصة “ودي” بلغ أكثر من 144 ألف دعوى، وتم استرداد أموال تقدر بـ444.6 مليون ريال ذهبت لمستحقيها من العمالة، مشيرةً إلى أنه تمت تسوية أكثر من 73% من القضايا العمالية عبر التسوية الودية.
وأشارت الوزارة إلى أنه عبر منصة “قوى” تم استحداث 74 خدمة جديدة، فيما أطلقت 100 خدمة من أصل 110، و5 مبادرات تدعم حرية التنقل الوظيفي، ونطاقات المطور ورخص العمل، وتم تغطية 95% من احتياجات العملاء عبر المنصة. وفق “أخبار 24”.