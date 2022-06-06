أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، تسجيل قفزة في الإصابات بفيروس “كورونا” وارتفاع الحالات الحرجة والتعافي واستقرار حالات الوفاة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 967 حالة إصابة جديدة اليوم، بزيادة كبيرة عن الحالات المسجلة يوم أمس قدرها 315 حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ 18 فبراير الماضي، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 772269 إصابة بالفيروس.
في المقابل شهدت حالات الوفاة استقراراً بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة إلى 9158 حالة، وبذلك تبقى حالات الوفاة عند مستوياتها المستقرة منذ مطلع أكتوبر 2021.
وأشارت إلى ارتفاع كبير في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 9 حالات جديدة غرفة العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 102 حالة، وبذلك تواصل الحالات الحرجة ارتفاعها المستمر منذ عدة أيام.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 663 حالة، لكنها أقل من معدل الإصابات الجديدة، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 755619 حالة.
وفق “أخبار 24”.