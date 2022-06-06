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جديد المحليات > بالفيديو : لأول مرة منذ 90 عامًا.. ولادة مها عربي في محمية بالمملكة
06/06/2022   2:57 م

بالفيديو : لأول مرة منذ 90 عامًا.. ولادة مها عربي في محمية بالمملكة

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين)، ولادة أول مولود للمها الوضيحي بمحمية الملك سلمان الملكية.

وأوضح أن جهود المركز بالتعاون مع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أثمرت في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وذلك بعد 9 عقود من مواطنها بشمال المملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود “الحياة الفطرية” المبذولة في الحفاظ على البيئة وإعادة توطين الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وفق “أخبا 24”.

بالفيديو : لأول مرة منذ 90 عامًا.. ولادة مها عربي في محمية بالمملكة

جديد المحليات
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