بالفيديو : لأول مرة منذ 90 عامًا.. ولادة مها عربي في محمية بالمملكة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الإثنين)، ولادة أول مولود للمها الوضيحي بمحمية الملك سلمان الملكية.
وأوضح أن جهود المركز بالتعاون مع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أثمرت في إكثار وإعادة توطين المها العربي، وذلك بعد 9 عقود من مواطنها بشمال المملكة.
ويأتي ذلك ضمن جهود “الحياة الفطرية” المبذولة في الحفاظ على البيئة وإعادة توطين الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.
بعد غياب ٩ عقود عن مواطنها بشمال المملكة.. جهود #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية بالتعاون مع @KSRNReserve في إكثار وإعادة توطين المها العربي تؤتي ثمارها.. وأول مولود للمها يبصر النور بمحمية الملك سلمان الملكية. #لتحيا_بسلام pic.twitter.com/Z5CmaplHo2
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) June 6, 2022
وفق “أخبا 24”.