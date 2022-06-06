بالصور.. وزير “الصناعة” يستقبل وفد “موهبة” والطلاب الفائزين في معرض “آيسف”

استقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الإثنين، الأمين العام المكلف لـ”موهبة” آمال الهزاع، وطلاب وطالبات الفائزين بـ 22 جائزة عالمية في معرض العلوم والهندسة “آيسف 2022”.
وكان الفريق السعودي المشارك في المعرص، حصل على 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة؛ وذلك في مجالات الطاقة، والكيمياء، والعلوم الاجتماعية والسلوك، وعلوم النبات، وعلوم المواد، والهندسة البيئية، والتقنيات الهندسية، والعلوم الطبية الانتقالية.
يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل الشهر الماضي وفد “موهبة”، برئاسة الأمين العام المكلف، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض “آيسف 2022م” من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.
وفق “أخبار 24”.