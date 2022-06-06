لمكافحة الانسكابات الزيتية في سواحل المملكة.. إطلاق شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل”

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل” المتخصصة في خدمات الأعمال البيئية البحرية لتكون مركزاً إقليمياً لمكافحة الانسكابات الزيتية الخطرة في جميع سواحل المملكة.
وأوضحت “سرك” أن شركة “سيل” ستقدم خدمات استجابة للطوارئ البحرية ذات معايير عالمية متقدمة، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية، والمواد الخطرة في سواحل المملكة، كما ستقدم مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأضافت أن شركة “سيل” ستتواجد في جميع المواقع الاستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي؛ من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية. وفق “أخبار 24”.
ودعت شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل” جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين المتخصصين في الأعمال البحرية البيئية ومكافحة الانسكابات إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها وإرسال معلوماتهم وخبراتهم على الرابط.
يذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس مجلس إدارة “سرك” المهندس عبدالرحمن الفضلي، كان قد أعلن مؤخراً عن “موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة متخصصة للخدمات البحرية البيئية؛ وذلك ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية وشواطئها.