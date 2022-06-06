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جديد المحليات > وزير العدل يزور المحكمة العمالية بالرياض بحضور نائبه
06/06/2022   6:34 م

وزير العدل يزور المحكمة العمالية بالرياض بحضور نائبه

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زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، المحكمة العمالية بمدينة الرياض، للاطلاع على سير العمل بالمحكمة، وذلك بحضور نائب الوزير الدكتور نجم الزيد.

ووجه وزير العدل بمواصلة العمل والإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على أهمية خدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، ومعالجة مواطن الخلل والقصور، وتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية بدقة وموثوقية عالية.

وأعرب عن شكره وتقديره للقضاة والموظفين والموظفات العاملين في المحكمة العمالية بالرياض على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.

وزير العدل يزور المحكمة العمالية بالرياض بحضور نائبه

وزير العدل يزور المحكمة العمالية بالرياض بحضور نائبه

وفق “أخبار 24”.

وزير العدل يزور المحكمة العمالية بالرياض بحضور نائبه

جديد المحليات
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