التجارة تشهِّر بمواطن لحيازته وبيعه زيوتاً مغشوشة في العاصمة المقدسة

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن بعد ثبوت تورُّط منشأته في حيازة وعرض وبيع زيوت محركات سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس في العاصمة المقدسة.
وأضافت أنه صدر بحقه حكم قضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ مشيرة إلى أن الحكم تضمن مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وفرض غرامة مالية، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالف.
وأكدت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وفق “أخبار 24”.
وحثت عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.