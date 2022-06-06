رسمياً.. اتحاد الكرة يعتمد آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد، بمشاركة 4 فرق، بطل ووصيف كأس الملك، وبطل ووصيف الدوري، وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء لترتيب اندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيكون توزيع المباريات وفقا لإحدى الآليتين التالية
الآلية الأولى:
في حال عدم تكرار فريق من الفرق الأربعة سوف تقام المباريات حسب التالي:
نصف النهائي 1 : بطل الدوري أمام وصيف كأس الملك.
نصف النهائي 2 : بطل كأس الملك ضد وصيف الدوري.
النهائي بين الفائز من نصف النهائي 1 والفائز من نصف النهائي 2.
الآلية الثانية
في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة سيتم اللجوء لترتيب أندية دوري المحترفين مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في البطولة حسب التالي:
نصف النهائي (1): الفريق رقم 1 في القرعة ضد الفريق رقم 2 في القرعة.
نضف النهائي (2): الفريق رقم 3 في القرعة ضد الفريق رقم 4 في القرعة.
والنهائي بين الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2.
ومن المقرر أن تُلعب البطولة من 3 مباريات هي مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وأكد اتحاد الكرة في وقت سابق، أن النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي جاء بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية.
وفق “أخبار 24”.