اختتمت مؤسسةُ محمد بن سلمان “مسك” معسكرَ التخطيط الاستراتيجي الذي يُمثِّلُ المحطةَ الأولى للجمعيات المشاركة في الدفعة الثانية لمسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية -يوم الخميس الماضي- حيث قدَّمَ المعسكرُ فرصةً للجمعيات الناضجة للمشاركة لتسريع نموها وتوسعها ومضاعفة أثرها المجتمعي.
وانطلقَ البرنامجُ يوم الأحد الماضي 29 مايو بعد تقدم 43 جمعيةً أهليةً، وقبول 4 جمعيات، وهي: جمعية جسور الشبابية في منطقة مكة المكرمة، وجمعية بدار لتنمية الشباب بجازان، وجمعية أمن المعلومات “حماية” في منطقة الرياض، وجمعية واعد الشبابية في المنطقة الشرقية، التي شاركت في المرحلة الأولى من مراحل البرنامج الذي يستمر 5 أشهر.
وتشاركُ هذه الجمعياتُ في رحلة تشمل عدداً من البرامج؛ إذ تبدأ بمعسكر تدريبي حضوري، وجلسات توجيه عن بعد، ومصادر التعلم الذاتي التي ستسهم في زيادة القدرات التنظيمية للمنظمة في مختلف الجوانب؛ ومنها: إدارة المشاريع التنموية، وإدارة الموارد البشرية، والحوكمة، والإدارة المالية، والاستدامة وبناء خطط التوسع. وفق “أخبار 24”.
ويقدمُ برنامجَ “مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية” التدريبي عدداً من الورش التدريبية الحضورية، التي تتناول موضوعات متنوعة لاستراتيجية النمو والتوسع، إضافة إلى جَلَسَاتٍ توجيهيةٍ مع خبراء محليين وعالميين، واجتماعات أسبوعية افتراضية لمتابعة خطة المنظمة، وإنجازاتها، ومتابعة الاستفسارات، والاستشارات.