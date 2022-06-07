نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. حرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة والمدينة.. وطقس مستقر في بقية المناطق
07/06/2022   7:00 ص

طقس اليوم.. حرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة والمدينة.. وطقس مستقر في بقية المناطق

+ = -
274

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقراً على بقية المناطق.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى سماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وطقس رطب على سواحل البحر الأحمر، مع عدم استبعاد تكون الضباب خاصة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة ستكون 45 درجة، و46 درجة في الرياض و48 درجة في الدمام و37 درجة في جدة.

طقس اليوم.. حرارة شديدة بالرياض والشرقية ومكة والمدينة.. وطقس مستقر في بقية المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.