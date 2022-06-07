“سكني”: إيقاف التقديم على “دعم التمويل العقاري القائم” في هذه الحالة

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سبق إيقاف التقديم على منتج “دعم التمويل العقاري القائم”، لمن سبق لهم إبرام العقود مع الجهات التمويلية خارج إطار برنامج سكني.
وأشار البرنامج إلى أنه فور إتاحة أي تسهيلات إضافية، سيتم الإعلان عن ذلك من خلال منصات سكني الرسمية، مبينًا أنه سيواصل تقديم الدعم السكني لبقية المنتجات.
وجاء توضيح البرنامج، ردًا على استفسار أحد الأشخاص اشترى بيتًا عن طريق إحدى الجهات التمويلية، وبعد زواجه تقدم بطلب الدعم لدى البرنامج ولكنه قوبل بالرفض نظرًا لامتلاكه بيتًا خارج إطار البرنامج. وفق “أخبار 24”.