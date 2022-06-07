الإمارات تستضيف السوبر المصري

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “بريزنتيشن سبورتس” راعي الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الإثنين بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري للموسمين الماضي والحالي في الإمارات.
وقالت شركة “بريزنتيشن سبورتس” عبر حسابها على “تويتر”: “وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدورى وكأس مصر للموسم الماضي 2020-2021 والحالي 2021-2022 بدولة الإمارات”.
ونشر حساب مجلس أبوظبي على “تويتر” البيان ذاته دون تحديد موعد ومكان المباراتين.
وفاز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي وصعد لنهائي الكأس عن نفس الموسم.
ويلعب الأهلي مع بيراميدز في دور الثمانية لكأس الموسم الماضي على أن يواجه الفائز منهما بتروجيت في نصف النهائي. وفق “أخبار 24”.
وتوج طلائع الجيش بأول بطولة في تاريخه بعد فوزه 3-2 على الأهلي بركلات الترجيح ليحرز لقب آخر بطولة للسوبر المصري 2019-2020 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت في سبتمبر الماضي بالتعادل السلبي.