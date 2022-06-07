لدعم القطاع الترفيهي بالمملكة.. “هيئة الترفيه” توقع مذكرة تفاهم مع “برنامج كفالة”

وقعت الهيئة العامة للترفيه، أمس (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع برنامج كفالة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن المذكرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز منظومة قطاع الترفيه وتحقيق الاستدامة، وتقديم الضمانات للجهات الممولة، وزيادة نسبة التمويل للمنشآت العاملة في مجالات الترفيه، بالإضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه.
وبيّنت أن برنامج كفالة سيقدم تمويلًا يصل إلى 5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، لافتة إلى أن مبادرة دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع الترفيه تأتي بالتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للترفيه ومركز برنامج جودة الحياة.
#هيئة_الترفيه توقع مذكرة تفاهم مع برنامج كفالة، لدعم وتطوير القطاع الترفيهي في المملكة، بما يحقق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦 pic.twitter.com/t0JmG3FrUD
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 6, 2022
وفق “أخبار 24”.