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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بموجة حارة على الرياض والشرقية والقصيم ورياح نشطة بمكة والمدينة
07/06/2022   7:00 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بموجة حارة على الرياض والشرقية والقصيم ورياح نشطة بمكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتعرض بعض المناطق بينها الرياض والمنطقة الشرقية إلى موجة حارة، وتعرض أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى رياح نشطة.

وأوضح المركز أنه يتوقع تعرّض منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم، إلى موجة حارة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً، وكذلك منطقتي الشرقية والقصيم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتعرض أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية، حتى الساعة 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بموجة حارة على الرياض والشرقية والقصيم ورياح نشطة بمكة والمدينة

جديد المحليات
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