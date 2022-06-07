شاهد.. أمير الحدود الشمالية يستقبل نائبه بمطار عرعر ويقيم حفل استقبال احتفاء به

استقبلَ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، في مطار عرعر، أمس (الإثنين)، نائبَ أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالرحمن.
وأقام الأمير ل بن خالد حفلاً احتفالاً بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين الأمير سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.
وكان في استقبال نائب أمير المنطقة بالمطار قياداتُ الإمارة، وعددٌ من القيادات العسكرية بالمنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية.
#فيديو_واس | سمو أمير #الحدود_الشمالية يستقبل سمو نائبه في مطار عرعر.#واس_عام pic.twitter.com/YWk5PjYuyI
— واس العام (@SPAregions) June 6, 2022
سمو أمير #الحدود_الشمالية يقيم حفل استقبال احتفاءً بسمو نائبه. pic.twitter.com/9CiHabAPwa
— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) June 6, 2022
وفق “أخبار 24”.