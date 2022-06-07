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جديد المناطق > شاهد.. أمير الحدود الشمالية يستقبل نائبه بمطار عرعر ويقيم حفل استقبال احتفاء به
07/06/2022   7:00 ص

شاهد.. أمير الحدود الشمالية يستقبل نائبه بمطار عرعر ويقيم حفل استقبال احتفاء به

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استقبلَ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، في مطار عرعر، أمس (الإثنين)، نائبَ أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالرحمن.

وأقام الأمير ل بن خالد حفلاً احتفالاً بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين الأمير سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

وكان في استقبال نائب أمير المنطقة بالمطار قياداتُ الإمارة، وعددٌ من القيادات العسكرية بالمنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية.

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وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير الحدود الشمالية يستقبل نائبه بمطار عرعر ويقيم حفل استقبال احتفاء به

جديد المناطق
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