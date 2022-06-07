أكد السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية؛ لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية، وتاريخية وحضارية واعدة.
وأعرب السفير خلال زيارته اليوم لقرية الإنيمي اليابانية في منطقة “سيتي ووك” ضمن فعاليات موسم جدة، عن سعادته بالعروض اليابانية المقدمة ضمن فعاليات الموسم، وتخصيص جزء من الموسم لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين.
واطلع خلال الجولة على أبرز الفعاليات، والتجارب العالمية، والخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات. وفق “أخبار 24”.
وأشاد في هذا الصدد بما وصل إليه قطاع الترفيه في المملكة من تطور، وتنوع في الفعاليات، وتعدد الخيارات أمام الجمهور، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات السياحية والترفيهية في المملكة واليابان، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة.