وزير الرياضة: نسعد في يوم الشباب الخليجي بتميز شبابنا وإبداعهم في كل المجالات

أبدى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته بتميز شبابنا بالتزامن مع يوم الشباب الخليجي.
وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه، قائلاً: “شبابنا مستقبلنا نسعد في يوم الشباب الخليجي بتميز شبابنا وإبداعهم في كل المجالات”.
وانطلقت، مساء يوم أمس (الإثنين)، فعاليات يوم الشباب الخليجي في واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض.
ويهدف يوم الشباب الخليجي لتعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وتنظيم أنشطة إعلامية لدعم الشباب، والتركيز على قضايا الشباب، وإبراز العمل التطوعي وأهميته لدى الشباب. وفق “أخبار 24”.
وكذلك إبراز جهود المجلس في جانب الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتسويق مفهوم استراتيجية الشباب وتسليط الضوء على أهدافها ومهامها واستثمار طاقات الشباب الإيجابية في إطار تمكين مجتمعي فعّال ومستمر.
شبابنا مستقبلنا 🤝
نسعد في #يوم_الشباب_الخليجي بتميز شبابنا وإبداعهم في كل المجالات 🌟 https://t.co/9cvD0Y1Zxf
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) June 6, 2022