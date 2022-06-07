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جديد المحليات > “شؤون الحرمين” و”المواصفات والمقاييس” توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الجودة والخدمات
07/06/2022   3:12 م

“شؤون الحرمين” و”المواصفات والمقاييس” توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الجودة والخدمات

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وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بهدف تعزيز الجودة والخدمات بالحرمين الشريفين.

وأوضحت “شؤون الحرمين” أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الإسهام في التأكد من اعتمادية المواصفات القياسية للأنظمة الكهروميكانيكية الموجودة ضمن النطاق الجغرافي للحرمين الشريفين، والعمل على إنشاء منهجية معتمدة لإدارة المخاطر المهنية، والتعاون في تطبيق عدد من المواصفات القياسية السعودية.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تهدف أيضًا إلى المشاركة في الفرق الفنية واللجان لاستحداث وإصدار مواصفات ومقاييس وأنظمة وأدلة للجودة خاصة للمرافق وفق النموذج الوطني الدولي والاستفادة من دعم الهيئة في اقتراح المواصفات السعودية المطابقة للأعمال والخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتأهيل لتطبيق هذه المواصفات. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” و”المواصفات والمقاييس” توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الجودة والخدمات

جديد المحليات
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