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جديد المحليات > لأول مرة بالمملكة.. منظمة السياحة العالمية تعقد اجتماع مكتبها التنفيذي في جدة
07/06/2022   3:16 م

لأول مرة بالمملكة.. منظمة السياحة العالمية تعقد اجتماع مكتبها التنفيذي في جدة

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أعلنت وزارة السياحة اليوم (الثلاثاء)، عقد منظمة السياحة العالمية اجتماعها الـ116 للمجلس التنفيذي لأول مرة في المملكة وذلك في مدينة جدة.

وأوضحت أن الاجتماع يطمح إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها إعادة تشكيل السياحة وازدهارها، وتعزيز المرونة وتحفيز مستوى الابتكار والتعاون في القطاع.

وأعرب وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن فخره باستضافة جدة لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية هذا الأسبوع.

وأكد أن هناك حاجة للعمل معا لإعادة بناء قطاع السياحة عالميا، مضيفا أن هذا الاجتماع الذي سيجمع 35 من قادة العالم معا سيساعد على اتخاذ خطوات لتحقيق مستقبل أكثر قوة وازدهارا للجميع. وفق “أخبار 24”.

لأول مرة بالمملكة.. منظمة السياحة العالمية تعقد اجتماع مكتبها التنفيذي في جدة

جديد المحليات
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