أفادت الجمعية الفلكية بجدة برصد قمر التربيع الأول لشهر ذي القعدة 1443هـ، اليوم (الثلاثاء)، بسماء الوطن العربي.
وأوضحت أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة (05:48) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.
وأشار إلى أن فترة التربيع الأول ستظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلمًا، حيث الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير.
وأضاف أن الجبال والفوهات وغير ذلك تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد. وفق “أخبار 24”.