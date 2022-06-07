مستجدات كورونا في المملكة.. تراجع الإصابات الجديدة.. وانخفاض الحالات الحرجة وأعداد المتعافين

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل تراجع في الإصابات بفيروس “كورونا” والحالات الحرجة واستقرار حالات الوفاة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 952 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 15 حالة عن الحالات المسجلة يوم أمس، وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 773221 إصابة بالفيروس.
وشهدت حالات الوفاة استقراراً بتسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة إلى 9160 حالة.
وأشارت إلى انخفاض كبير في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 3 حالات غرفة العناية المركزة ليتراجع إجمالي الحالات الحرجة إلى 99 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 636 حالة، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 756255 حالة. وفق “أخبار 24”.