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جديد المحليات > بالفيديو : فرق “التجارة” تداهم منشأة تجارية تغش في أوزان الدواجن في المنطقة الشرقية
07/06/2022   3:26 م

بالفيديو : فرق “التجارة” تداهم منشأة تجارية تغش في أوزان الدواجن في المنطقة الشرقية

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داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، منشأة تجارية مخالفة تقوم بالغش في أوزان الدواجن.

وأوضحت الوزرة أنه تم ضبط أكثر من ألف صحن دجاج جاهز للبيع وقرابة ألفي ملصق لعلامات تجارية مختلفة و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان.

وأكدت أنه جرى استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : فرق “التجارة” تداهم منشأة تجارية تغش في أوزان الدواجن في المنطقة الشرقية

جديد المحليات
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