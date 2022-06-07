بالفيديو : فرق “التجارة” تداهم منشأة تجارية تغش في أوزان الدواجن في المنطقة الشرقية

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، منشأة تجارية مخالفة تقوم بالغش في أوزان الدواجن.
وأوضحت الوزرة أنه تم ضبط أكثر من ألف صحن دجاج جاهز للبيع وقرابة ألفي ملصق لعلامات تجارية مختلفة و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان.
وأكدت أنه جرى استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري.
فرقنا الرقابية تداهم منشأة تجارية مخالفة تقوم بالغش في أوزان الدواجن، تم ضبط 1,700 صحن دجاج جاهز للبيع و 1,900 ملصق لعلامات تجارية مختلفة و 3 آلات تستخدم للغش في الأوزان،
وتم استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري. pic.twitter.com/SuUrOSEDKB
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 7, 2022
وفق “أخبار 24”.