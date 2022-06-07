أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم (الثلاثاء)، جاهزية 3 صالات بمطار الملك عبد العزيز الدولي لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذه العام 1443هـ.
وأوضح أن الصالات هي مجمع صالات الحج والعمرة، وصالة رقم 1 والصالة الشمالية، مشيراً إلى أن مساحة الصالات 1.3 مليون م2، وتستوعب يومياً 127.8 ألف مسافر، كما أنها تحتوي على 562 منصة لإنهاء إجراءات السفر، ويعمل بها 27 جهة أمنية وحكومية وتشغيلية.
وأبان أن الصالات توفر كافة المرافق الضرورية ووسائل الراحة، ومراكز بيع ماء زمزم، ومناطق للحافلات وسيارات الأجرة، ومحطة قطار الحرمين السريع، إضافة إلى مواقع مخصصة للمطاعم والخدمات التجارية، ومراكز تغليف آمن.
وفق “أخبار 24”.