عرضت منصة “أبشر” اليوم (الثلاثاء)، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكترونية الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور منذ أول من أمس عبر المنصة.
وتنوعت اللوحات المعروضة بين السيارات الخاصة والنقل الخاص والدراجات النارية، وشملت لوحة ذهبي دراجات نارية (ر ر 4 4)، وفضي خصوصي (ك ح ل 8 8)، وفضي خصوصي (م و و 2)، وبرونزي خصوصي (ر ع ب 75)، وبرونزي خصوصي (ب ط ل 51)، وفضي نقل خاص (ص ح ب 6).
يذكر أن الإدارة العامة للمرور نوّهت في وقت سابق لاستمرارالمزاد الإلكتروني للوحات المميزة حتى الخميس المقبل. وفق “أخبار 24”.